Un tribunale speciale dell’Aia lo ha ritenuto responsabile di omicidi, torture e detenzioni illegali commessi durante la guerra del Kosovo
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Fonte: il Post
L’ex presidente del Kosovo Hasim Thaçi è stato condannato a 25 anni per crimini di guerra
16 Set 2026 • 0 commenti
Un tribunale speciale dell’Aia lo ha ritenuto responsabile di omicidi, torture e detenzioni illegali commessi durante la guerra del Kosovo
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