Continua a leggere: L’ex primo ministro spagnolo José Zapatero ora è indagato anche per evasione fiscale, per alcuni gioielli trovati nel suo ufficio
Fonte: il Post
L’ex primo ministro spagnolo José Zapatero ora è indagato anche per evasione fiscale, per alcuni gioielli trovati nel suo ufficio
12 Giu 2026 • 0 commenti
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