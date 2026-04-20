Continua a leggere: L’ex vicedirettore dei servizi segreti italiani, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato e accesso abusivo alle banche dati istituzionali
Fonte: il Post
L’ex vicedirettore dei servizi segreti italiani, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato e accesso abusivo alle banche dati istituzionali
20 Apr 2026 • 0 commenti
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