L’IA e la musica pop

Tradotto come “Innamorata di un Talahon”, la canzone fa riferimento a una versione germanizzata dell’espressione araba “taeal huna”, che significa “vieni qui”, ma che viene comunemente usata in Germania per descrivere gruppi di giovani uomini con background di immigrati, spesso con connotazioni dispregiative.

Il testo parodia le classiche trame delle canzoni degli anni ’60, come “Leader of the Pack” delle Shangri-Las, in cui una “brava ragazza si innamora di un cattivo ragazzo”. L’oggetto del desiderio della cantante generata dall’AI indossa “una cintura Louis, una borsa Gucci e scarpe Air Max” e “profuma come un intero negozio di profumi”.

Quando il suo amante si arrabbia, lei riflette: “è dolce come il baklava” – presumibilmente un tentativo di identificarlo con la cultura turca.

Waghubinger ha detto di voler creare una canzone che prenda in giro il comportamento eccessivamente macho “con un pizzico di ironia e senza discriminare”, aggiungendo però che la sua motivazione principale era produrre un brano che diventasse virale sui social media. “Questa era la sfida che mi ero posto”, ha raccontato a Die Klangküche.