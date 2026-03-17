Sarà la prima persona paralizzata dal collo in giù a poterlo fare in Italia, dopo una lunga trafila giudiziaria e molte difficoltà tecniche
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Fonte: il Post
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17 Mar 2026 • 0 commenti
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