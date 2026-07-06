Continua a leggere: L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l’accusa sarebbe il mandante
Fonte: il Post
L’imprenditore Valter Lavitola è indagato per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: secondo l’accusa sarebbe il mandante
6 Lug 2026 • 0 commenti
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