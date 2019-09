L’incanto dell’atmosfera esoplanetaria

Andrea e Valeria commentano un paio di notizie degli ultimi giorni, entrambe piuttosto eclatanti: inizia Andrea, che ci parla della prima misura di acqua nell’atmosfera di un pianeta extrasolare, K2-18b.

Lasciamo poi la linea a Paolo per un’intervista a Michele Bellone, giornalista scientifico e autore di Incanto, “un viaggio alla ricerca della scienza nascosta in molti archetipi della narrativa fantastica”.

È il turno di Valeria di affrontare l’altro argomento “caldo”, ovvero una recente ricerca (su quasi mezzo milione di individui) volta a provare a evidenziare una base genetica per l’omosessualità: [spoiler] per la prima volta possiamo dire che queste basi genetiche non esistono.

Ricordiamo infine la Notte Europea dei Ricercatori, che porterà un sacco di scienziati in giro per le città italiane e il nostro ormai espertissimo Giorgio a Pavia, andatelo a trovare numerosi il 25 settembre!