Si elegge il decimo presidente in dieci anni e potrebbe essere la volta buona per Keiko Fujimori, figlia di un ex dittatore alla sua quarta candidatura
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Fonte: il Post
L’incerto ballottaggio per le presidenziali in Perù
7 Giu 2026 • 0 commenti
Si elegge il decimo presidente in dieci anni e potrebbe essere la volta buona per Keiko Fujimori, figlia di un ex dittatore alla sua quarta candidatura
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