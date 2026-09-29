Risalgono a più di dieci anni fa ma stanno mettendo in difficoltà uno dei leader dell’estrema destra francese, a sei mesi dalle elezioni
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Fonte: il Post
L’inchiesta di Mediapart sulle frasi antisemite attribuite a Jordan Bardella
29 Set 2026 • 0 commenti
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