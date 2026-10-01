È stato arrestato un uomo che si faceva chiamare “il Maestro”, accusato di riduzione in schiavitù e violenze psicologiche e sessuali anche su minorenni
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Fonte: il Post
L’inchiesta su una presunta setta spirituale in Val di Susa
1 Ott 2026 • 0 commenti
È stato arrestato un uomo che si faceva chiamare “il Maestro”, accusato di riduzione in schiavitù e violenze psicologiche e sessuali anche su minorenni
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