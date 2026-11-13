La procura ha documentato pestaggi e furti nei confronti delle persone fermate, e un ex assessore di Fratelli d’Italia è accusato di averli coperti
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Fonte: il Post
L’inchiesta sugli abusi della polizia locale a Genova
13 Nov 2026 • 0 commenti
La procura ha documentato pestaggi e furti nei confronti delle persone fermate, e un ex assessore di Fratelli d’Italia è accusato di averli coperti
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