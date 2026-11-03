Ipotizza grosse truffe sui fondi pubblici destinati ai cantieri e ha portato all’arresto dell’ex capo di gabinetto del presidente della Regione
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Fonte: il Post
L’inchiesta sulle ricostruzioni dopo il terremoto nelle Marche
3 Nov 2026 • 0 commenti
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