Il primo ministro spagnolo aveva convocato le elezioni anticipate pensando di imporre tempi e temi della campagna: ora sarà più difficile
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Fonte: il Post
L’incidente ferroviario in Spagna complica la scommessa elettorale di Sánchez
29 Ott 2026 • 0 commenti
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