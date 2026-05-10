È stata avviata dopo un’inchiesta di Fanpage sugli esami regionali, in cui i candidati sarebbero stati promossi anche se molto impreparati
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Fonte: il Post
L’indagine della Campania sulle presunte irregolarità nel reclutamento degli operatori socio sanitari
10 Mag 2026 • 0 commenti
È stata avviata dopo un’inchiesta di Fanpage sugli esami regionali, in cui i candidati sarebbero stati promossi anche se molto impreparati
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