Il presidente Renato Schifani sta valutando di dimettersi, dopo che la procura ha chiesto l’arresto per il suo ex consulente Gaetano Armao
Continua a leggere: L’indagine per corruzione che sta mettendo in crisi la giunta della Sicilia
Fonte: il Post
L’indagine per corruzione che sta mettendo in crisi la giunta della Sicilia
7 Ott 2026 • 0 commenti
Il presidente Renato Schifani sta valutando di dimettersi, dopo che la procura ha chiesto l’arresto per il suo ex consulente Gaetano Armao
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.