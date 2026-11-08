Secondo l’accusa la Cantina Mezzacorona avrebbe usato in modo irregolare l’acqua di vegetazione, e scritto cose false su alcune etichette
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Fonte: il Post
L’indagine sui metodi di produzione di un’azienda vinicola in Trentino
8 Nov 2026 • 0 commenti
Secondo l’accusa la Cantina Mezzacorona avrebbe usato in modo irregolare l’acqua di vegetazione, e scritto cose false su alcune etichette
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