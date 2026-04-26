È accusato di aver scelto gli arbitri di due partite in modo da favorire l’Inter, e di aver condizionato una decisione del VAR
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Fonte: il Post
L’indagine sul designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, in ordine
26 Apr 2026 • 0 commenti
È accusato di aver scelto gli arbitri di due partite in modo da favorire l’Inter, e di aver condizionato una decisione del VAR
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