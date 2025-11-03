Il comune di Cotronei ha ricevuto dalla regione un finanziamento da 1,3 milioni di euro per realizzarlo, ma alla fine non se n’è fatto nulla
Continua a leggere: L’indagine sul museo calabrese dedicato a Steven Tyler degli Aerosmith
Fonte: il Post
L’indagine sul museo calabrese dedicato a Steven Tyler degli Aerosmith
3 Nov 2025 • 0 commenti
Il comune di Cotronei ha ricevuto dalla regione un finanziamento da 1,3 milioni di euro per realizzarlo, ma alla fine non se n’è fatto nulla
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.