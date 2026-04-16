Riguarda compensi agli artisti che sarebbero stati gonfiati in modo illecito, tra le altre cose, ed è indagato l’ex sovrintendente Stéphane Lissner
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Fonte: il Post
L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli
16 Apr 2026 • 0 commenti
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