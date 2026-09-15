La procura ipotizza che ci fosse un piano, portato avanti da persone influenti, per diffondere notizie false sulla società
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Fonte: il Post
L’indagine sulle pressioni a Claudio Lotito per vendere la Lazio si è allargata
15 Set 2026 • 0 commenti
La procura ipotizza che ci fosse un piano, portato avanti da persone influenti, per diffondere notizie false sulla società
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