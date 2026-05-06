Il partito di destra, nazionalista e induista del primo ministro ha vinto molte delle ultime elezioni e governa in 21 stati su 36: un’egemonia con pochi precedenti
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Fonte: il Post
L’India è sempre più a forma di Narendra Modi
6 Mag 2026 • 0 commenti
Il partito di destra, nazionalista e induista del primo ministro ha vinto molte delle ultime elezioni e governa in 21 stati su 36: un’egemonia con pochi precedenti
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