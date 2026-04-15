Ormai il suo partito vince elezioni e governa intere città, ma i vecchi legami con l’ETA sono ancora una questione molto sentita, dentro e fuori
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Fonte: il Post
L’indipendentismo basco di sinistra sta ancora facendo i conti col passato
15 Apr 2026 • 0 commenti
Ormai il suo partito vince elezioni e governa intere città, ma i vecchi legami con l’ETA sono ancora una questione molto sentita, dentro e fuori
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