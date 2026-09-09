Continua a leggere: L’influencer Simone Carabella ha ricevuto un DASPO urbano per le provocazioni nei confronti di alcune persone musulmane a Venezia
Fonte: il Post
L’influencer Simone Carabella ha ricevuto un DASPO urbano per le provocazioni nei confronti di alcune persone musulmane a Venezia
9 Set 2026 • 0 commenti
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