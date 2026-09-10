Lo mostrano alcuni documenti desecretati: il giorno prima dell’arrivo di decine di migliaia di persone erano stati segnalati appelli sui social
Continua a leggere: L’intelligence spagnola aveva avvertito di un possibile ingresso di massa a Ceuta
Fonte: il Post
L’intelligence spagnola aveva avvertito di un possibile ingresso di massa a Ceuta
10 Set 2026 • 0 commenti
Lo mostrano alcuni documenti desecretati: il giorno prima dell’arrivo di decine di migliaia di persone erano stati segnalati appelli sui social
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