Alcuni lavoratori sono stati davvero sostituiti dai nuovi sistemi, ma le grandi multinazionali hanno già trovato un modo per sopravvivere
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Fonte: il Post
L’intelligenza artificiale ha stravolto le società di consulenza
16 Lug 2026 • 0 commenti
Alcuni lavoratori sono stati davvero sostituiti dai nuovi sistemi, ma le grandi multinazionali hanno già trovato un modo per sopravvivere
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