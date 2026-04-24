Le analisi hanno rilevato nei corpi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi un’alta concentrazione della sostanza mortale
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Fonte: il Post
L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata
24 Apr 2026 • 0 commenti
Le analisi hanno rilevato nei corpi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi un’alta concentrazione della sostanza mortale
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