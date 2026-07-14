Mentre gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare il suo territorio, dopo che Trump ha detto di voler istituire un pedaggio sul passaggio delle navi
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Fonte: il Post
L’Iran ha attaccato due petroliere nello stretto di Hormuz
14 Lug 2026 • 0 commenti
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