Vennero costruite per creare lavoro a metà Ottocento, in uno dei periodi più traumatici nella storia del paese: oggi molte sono abbandonate e dimenticate
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Fonte: il Post
L’Irlanda è piena di “strade della carestia”
5 Lug 2026 • 0 commenti
Vennero costruite per creare lavoro a metà Ottocento, in uno dei periodi più traumatici nella storia del paese: oggi molte sono abbandonate e dimenticate
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