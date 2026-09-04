«Eccoci qui, un anno dopo, a celebrare con gran dispiego di fanfare patriottiche il record di longevità del governo. Ma se si prova a guardare dall’alto, dalla giusta distanza, oltre il polverone sollevato dal pettegolezzo o dalla polemica settimanale, cosa resta di questi tre anni?»
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Fonte: il Post
L’irrefrenabile immobilismo di Giorgia Meloni
4 Set 2026 • 0 commenti
«Eccoci qui, un anno dopo, a celebrare con gran dispiego di fanfare patriottiche il record di longevità del governo. Ma se si prova a guardare dall’alto, dalla giusta distanza, oltre il polverone sollevato dal pettegolezzo o dalla polemica settimanale, cosa resta di questi tre anni?»
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