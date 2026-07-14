Andrey X gira la Cisgiordania filmando le aggressioni continue, e ormai conosce bene chi le fa: lo abbiamo incontrato vicino a Ramallah
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Fonte: il Post
L’israeliano che i palestinesi chiamano quando hanno i coloni in casa
14 Lug 2026 • 0 commenti
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