Tutti i nuovi alunni delle scuole pubbliche statali seguiranno il programma scolastico israeliano: il cambiamento riguarda oltre 45mila palestinesi
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Fonte: il Post
L’israelizzazione del sistema scolastico a Gerusalemme Est
1 Set 2026 • 0 commenti
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