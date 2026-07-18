Avrebbe pure leggi adeguate ma non sa metterle in pratica, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sì, si chiama così)
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Fonte: il Post
L’Italia accumula condanne internazionali per come tratta la violenza di genere
18 Lug 2026 • 0 commenti
Avrebbe pure leggi adeguate ma non sa metterle in pratica, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sì, si chiama così)
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