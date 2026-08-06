Quasi 36 miliardi di euro con la cosiddetta clausola di salvaguardia, che verrà presentata alla Commissione Europea nei prossimi giorni
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Fonte: il Post
L’Italia chiederà di poter spendere di più per energia e difesa
6 Ago 2026 • 0 commenti
Quasi 36 miliardi di euro con la cosiddetta clausola di salvaguardia, che verrà presentata alla Commissione Europea nei prossimi giorni
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