Quest’anno ha cambiato alcune cose, con l’obiettivo di rivincere Mondiali e Olimpiadi, ed è comunque andata molto vicina all’oro agli Europei
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Fonte: il Post
L’Italia femminile di pallavolo può migliorare ancora, secondo Julio Velasco
7 Set 2026 • 0 commenti
Quest’anno ha cambiato alcune cose, con l’obiettivo di rivincere Mondiali e Olimpiadi, ed è comunque andata molto vicina all’oro agli Europei
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