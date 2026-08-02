Continua a leggere: L’Italia ha abbordato una petroliera al largo di Pantelleria, in Sicilia, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni
Fonte: il Post
L’Italia ha abbordato una petroliera al largo di Pantelleria, in Sicilia, sostenendo che venga usata dalla Russia per aggirare le sanzioni
2 Ago 2026 • 0 commenti
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