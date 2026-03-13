I modi per non essere esposti alle conseguenze economiche delle guerre ci sarebbero, ma in questi quattro anni il governo ha puntato su altro
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Fonte: il Post
L’Italia ha imparato poco dall’ultima crisi energetica
13 Mar 2026 • 0 commenti
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