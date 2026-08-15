La doppietta oro-argento nei 50 rana di Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, l’argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo nei 50 stile di Sara Curtis
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Fonte: il Post
L’Italia ha vinto 4 medaglie in 10 minuti agli Europei di nuoto
15 Ago 2026 • 0 commenti
La doppietta oro-argento nei 50 rana di Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, l’argento di Anita Gastaldi nei 200 misti e il bronzo nei 50 stile di Sara Curtis
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