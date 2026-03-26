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L’Italia riprova ad andare ai Mondiali

L’Italia riprova ad andare ai Mondiali

26 Mar 2026 di hookii0 commenti

Ci risiamo, alle 20:45 la Nazionale gioca contro l’Irlanda del Nord per tornare dove non va dal 2014: un liveblog per ingannare l’attesa, e seguire poi insieme la partita
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Fonte: il Post


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