Ci risiamo, alle 20:45 la Nazionale gioca contro l’Irlanda del Nord per tornare dove non va dal 2014: un liveblog per ingannare l’attesa, e seguire poi insieme la partita
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Fonte: il Post
L’Italia riprova ad andare ai Mondiali
26 Mar 2026 • 0 commenti
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