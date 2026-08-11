Ha vinto diverse medaglie nelle gare di oggi: l’oro di Nicolò Martinenghi, i bronzi di Simone Cerasuolo e Sara Curtis, e non è ancora finita
Continua a leggere: L’Italia sta andando alla grande agli Europei di nuoto
Fonte: il Post
L’Italia sta andando alla grande agli Europei di nuoto
11 Ago 2026 • 0 commenti
Ha vinto diverse medaglie nelle gare di oggi: l’oro di Nicolò Martinenghi, i bronzi di Simone Cerasuolo e Sara Curtis, e non è ancora finita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.