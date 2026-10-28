Una scultura con un’illusione ottica e altri dolci ingegnosi gli sono valsi il premio più prestigioso del settore, che l’Italia non vinceva da 13 anni
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Fonte: il Post
L’italiano Tommaso Grollero ha vinto i mondiali di cioccolateria
28 Ott 2026 • 0 commenti
Una scultura con un’illusione ottica e altri dolci ingegnosi gli sono valsi il premio più prestigioso del settore, che l’Italia non vinceva da 13 anni
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