Per Davide Tamburella era «un insulto alla sua cultura», ma il tribunale del lavoro ha respinto il suo ricorso
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Fonte: il Post
Lo chef italiano licenziato in Australia per essersi rifiutato di mettere l’ananas sulla pizza
5 Nov 2026 • 0 commenti
Per Davide Tamburella era «un insulto alla sua cultura», ma il tribunale del lavoro ha respinto il suo ricorso
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