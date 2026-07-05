Tre grandi aziende sono state accusate di essersi messe d’accordo per tenere per anni i prezzi molto alti, con conseguenze pratiche e politiche
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Fonte: il Post
Lo scandalo del cartello delle uova negli Stati Uniti
5 Lug 2026 • 0 commenti
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