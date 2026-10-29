Il sindacato USB dice che lo farà anche se il ministero ha ordinato di annullarlo, ma prevede che partecipino solo i propri delegati
Continua a leggere: Lo sciopero di venerdì non dovrebbe avere ripercussioni sui trasporti
Fonte: il Post
Lo sciopero di venerdì non dovrebbe avere ripercussioni sui trasporti
29 Ott 2026 • 0 commenti
Il sindacato USB dice che lo farà anche se il ministero ha ordinato di annullarlo, ma prevede che partecipino solo i propri delegati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.