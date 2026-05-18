Dopo una lettera di protesta contro lo strapotere dell’imprenditore vicino alla destra, 600 tra attori, registi e professionisti sono stati messi al bando da Canal+
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Fonte: il Post
Lo scontro tra Vincent Bolloré e un pezzo del cinema francese
18 Mag 2026 • 0 commenti
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