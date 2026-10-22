È quello del Repubblicano Vivek Ramaswamy, candidato governatore in Ohio, su una vicenda familiare molto dolorosa della sua avversaria Amy Acton
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Fonte: il Post
Lo spot più scorretto di queste elezioni di metà mandato
22 Ott 2026 • 0 commenti
È quello del Repubblicano Vivek Ramaswamy, candidato governatore in Ohio, su una vicenda familiare molto dolorosa della sua avversaria Amy Acton
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