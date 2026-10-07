La nuova legge elettorale pensata per garantire governi duraturi potrebbe avere l’effetto opposto: dipenderà quasi tutto dal premio di maggioranza
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Fonte: il Post
Lo “Stabilicum” rischia di portare molta instabilità politica
7 Ott 2026 • 0 commenti
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