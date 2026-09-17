Nominato da poco direttore creativo di Emporio Armani, Dario Vitale si era fatto molto notare con la sua brevissima carriera da Versace
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Fonte: il Post
Lo stilista più promettente nella moda ha fatto solo una sfilata
17 Set 2026 • 0 commenti
Nominato da poco direttore creativo di Emporio Armani, Dario Vitale si era fatto molto notare con la sua brevissima carriera da Versace
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