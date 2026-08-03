È stato il primo dal 2011, ed è dovuto alle preoccupazioni per le conseguenze globali del forte indebolimento della moneta giapponese
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Fonte: il Post
Lo storico intervento di Stati Uniti e Giappone per sostenere lo yen
3 Ago 2026 • 0 commenti
È stato il primo dal 2011, ed è dovuto alle preoccupazioni per le conseguenze globali del forte indebolimento della moneta giapponese
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