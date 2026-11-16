Storia della tassa più controversa e su cui destra e sinistra litigano periodicamente, che non è per forza di sinistra e in varie forme esiste già
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Fonte: il Post
Lo strambo dibattito italiano sulla patrimoniale
16 Nov 2026 • 0 commenti
Storia della tassa più controversa e su cui destra e sinistra litigano periodicamente, che non è per forza di sinistra e in varie forme esiste già
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