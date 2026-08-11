Continua a leggere: Lo Yemen ha accusato gli Houthi di avere attaccato una nave nello stretto di Bab el Mandeb, uccidendo almeno quattro persone
Fonte: il Post
Lo Yemen ha accusato gli Houthi di avere attaccato una nave nello stretto di Bab el Mandeb, uccidendo almeno quattro persone
11 Ago 2026 • 0 commenti
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